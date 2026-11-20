Kars Valisi Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu ile beraberindeki Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Çocuk Hakları İl Komitesi'nin yürüttüğü çalışmalar, çocuk haklarının korunması, çocukların toplumsal hayata katılımının artırılması ve hakları konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik faaliyetler hakkında Vali Ziya Polat'a bilgi verildi.

Komite üyeleri, çocukların haklarını öğrenmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, karar alma süreçlerine katılmaları ve çocuk hakları konusunda toplumda bilinç oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ziya Polat, çocukların haklarının korunmasının, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, çocuklara yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu ile Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.