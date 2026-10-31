Kars Valisi Polat, göçmen kaçakçılığı birimi ve GÖKSEM\'de inceleme yaptı

Kars Valisi Ziya Polat, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile bakım ve onarım çalışmaları devam eden İl Göç İdaresi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ni (GÖKSEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulunan Vali Polat, ilgili birimlerin faaliyetleri ve GÖKSEM'de devam eden bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzensiz göçle mücadele ve hudut kapılarındaki işlemler kapsamında görev yapan personelle de bir araya gelen Polat, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Ziyarette, kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Vali Ziya Polat, ziyaretin sonunda görevli personele çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek kurum bünyesindeki faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GÖKSEM'de devam eden bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla merkezin hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.