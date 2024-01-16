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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat\'ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor
16.01.2024 - 16:54,
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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor.

Vali Polat, köy ziyaretleri çerçevesinde Arpaçay'a bağlı Doğruyol köyünü ziyaret ederek, Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Derslere girerek öğrencilerle yakından ilgilenerek derslerine eşlik eden Vali Polat, öğrencilerden bolca kitap okumalarını ve normal müfredat derslerinin yanında kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yapmalarını istedi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti ve sorun ve taleplerini dinledi. Vali Polat, öğretmenlerden müfredatın dışında çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmalarını istedi.

Doğruyol köyü sakinleriyle de bir araya gelen Vali Polat, bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Polat, daha sonra Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nı geçti. Vali Polat, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan personele görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın Doğruyol köyü ziyaretine Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz de eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA
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