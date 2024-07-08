Kars Valisi Ziya Polat, Düğünde Halay Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars Valisi Ziya Polat, Düğünde Halay Çekti

Kars Valisi Ziya Polat, Düğünde Halay Çekti

Kars Valisi Ziya Polat, Üçbölük köyünde katıldığı düğünde gelin ile damatla halay çekti ve genç çiftlere mutluluklar diledi. Polat, düğünde gelin ile damadın oynadığı tek oyun sonunda çıkardığı Türk bayrağını hediye olarak aldı.

08.07.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, katıldığı düğünde gelin ile damatla halay çekti, genç çiftlere mutluluklar diledi.

Kars Valisi Ziya Polat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Üçbölük köyünde, vatandaşlarla sohbet etti. Polat, köyde o sırada başlayan düğün evine geldi. Gelin ile damadın ailesiyle bir süre konuştu.

Yöresel müzik eşliğinde halay çeken gelin ile damada eşlik eden Polat, halay çekti oynadı, genç çiftlere bir ömür mutluluklar dileklerinde bulundu. Gelin ile damadın oynadığı tek oyun sonunda çıkardığı Türk bayrağı ise Vali Polat'a hediye edildi. Polat daha sonra düğünden ayrıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, Üçbölük köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımları yerinde gördü. Polat, daha sonra Kars'a döndü. - KARS

Kaynak: İHA

Ziya Polat, Kars, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars Valisi Ziya Polat, Düğünde Halay Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 11:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kars Valisi Ziya Polat, Düğünde Halay Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement