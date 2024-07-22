Kars Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi\'nde İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir takım incelemelerde bulundu. Polat, OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti, esnafı ziyaret etti ve üretim tesislerini gezdi.

22.07.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Kars Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir takım incelemelerde bulundu.

Ziya Polat, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda; gündem konuları görüşülerek karara bağlandı.

Daha sonra Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren kaportacı esnafı ziyaret eden Vali Polat, işlerinde kolaylıklar diledi, öğle yemeğinde çalışanlarla bir araya geldi.

Vali Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde Kars'ın tescilli gastronomik lezzetlerinden Kars Kaşarı ile diğer süt ürünleri üretimi yapan bir tesisi ziyaret ederek, marka, üretim aşamaları, pazarlama ve satış konularında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Polat, ziyaretinin son bölümünde ise günde bin metrekare kilitli parke taş üretimi yapılan İl Özel İdaresine ait Beton ve Parke Taş Üretim Tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Beton ve Parke Taş Üretim Tesisinde üretilen parke taşlar, köy yollarının yapımında kullanılıyor.

Vali Polat'ın Organize Sanayi Bölgesindeki programına Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan da eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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