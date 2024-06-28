Kars Valisi Ziya Polat, Vatandaşlarla Sıcak Bir Ortamda Buluştu - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat, Vatandaşlarla Sıcak Bir Ortamda Buluştu

Kars Valisi Ziya Polat, Vatandaşlarla Sıcak Bir Ortamda Buluştu

Kars Valisi Ziya Polat, göreve başladığı günden itibaren vatandaşların içerisinde bulunarak sorunları dinliyor ve çözüm için çalışıyor. Vatandaşlar tarafından sevilen Vali Polat, esnafla da bir araya gelerek hayırlı işler diledi.

28.06.2024 16:34
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Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşlarla bir araya geldi. Polat, vatandaşlarla sıcak bir ortamında çay içti, sohbet etti.

Kars Valisi Ziya Polat, göreve başladığı günden itibaren makamda oturarak değil, sürekli vatandaşların içerisinde bulunarak vatandaş odaklı Kars'a hizmet ediyor. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Polat, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat veriyor. Polat, bununla da kalmayıp vatandaşların kendisine ilettiği sorunların çözülüp çözülmediğini de bizzat takip ediyor.

Her platformda Kars'ın ve Karlıların hizmetinde olduğunu, hizmet etmek için Kars'a geldiğini ifade eden Vali Ziya Polat, vatandaşlar tarafından da seviliyor.

Vali Polat'ın Kars'a çok şey katacağına dikkat çeken vatandaşlar, "İlk bizlere önem veren, bizlerin fikirlerini dinleyen bir vali, bizleri son derece memnun ediyor. En önemli rahatlıkla kendisine yaklaşıp sohbet edebiliyoruz. Kars'a çok şey kazandıracağına inanıyoruz" dediler.

Kazımpaşa Caddesi'nde esnafla da bir araya genel Vali Polat, esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar dileklerinde bulundu. Polat, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Valisi Ziya Polat, Vatandaşlarla Sıcak Bir Ortamda Buluştu - Son Dakika

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