Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Genel Kurulunu Yaptı - Son Dakika
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Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Genel Kurulunu Yaptı

Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Genel Kurulunu Yaptı

Kars Veteriner Hekimleri Odası, Ercan Ödül başkanlığında 18. olağan genel kurulunu başarıyla gerçekleştirdi.

07.10.2024 14:45
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13 Aralık 1988 yılında kurulan Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

36 yıldır kamu niteliğinde meslek odası olarak bölgede üye veteriner hekimlerin mesleki birlik ve beraberliğini tesis etmek, mesleki dayanışma kültürünü arttırmak ve veteriner hekimlik mesleğinin ülke ve bölge menfaatine proje ve stratejiler üretmesi için çalışmalar yapan Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkan Ercan Ödül yönetimi tarafından 2021 yılında hizmete açılan kendi hizmet ofisinde tarihinde ilk kez genel kurul ve seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Yapılan seçime tek liste olarak giren Başkan Ercan Ödül ve Yönetim Kurulu listesi bu dönem ile birlikte 4. defa genel kurulun tam desteğini alarak 36 yıllık oda tarihinde en uzun süre görev yapan yönetim kurulu unvanına sahip oldu.

Tek liste olarak girilen seçimde 70 üye katılarak Başkan Ödül ve Yönetim Kuruluna desteğini açıkça gösterdi. Seçim sonrasında konuşan Başkan Ercan Ödül, "Odamızın 18. Olağan Seçimli Genel Kurulunu gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. İlk defa kendi hizmet ofisimize gerçekleştirdiğimiz ve tek liste olarak girdiğimiz seçimde 70 üyemizin seçime katılarak mesleğine ve meslek odasına sahip çıkması bizleri mutlu etmiştir. Erzurum'dan Genel Kurulumuza teşrif eden Erzurum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Sayın Ahmet Çağrı Birdal, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Serkan Yıldırım ve Sayın Lütfullah Celep'e, bu zamana kadar yönetim kurulunda başarılı hizmetleri birlikte yürüttüğümüz tüm yönetim kurulu üyesi meslektaşlarıma, bu seçimle birlikte Odamızın en uzun süre görev yapan yönetim kurulu olma unvanını bizlere bahşeden Odamız üyelerine tüm samimiyetimle teşekkür eder, en derin mesleki saygılarımı sunarım" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Genel Kurulunu Yaptı - Son Dakika

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