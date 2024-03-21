Kars Yardımeli Derneği Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor - Son Dakika
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Kars Yardımeli Derneği Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor

Kars Yardımeli Derneği Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor

Kars Yardımeli Derneği, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Dernek üyeleri, gıda kolisi dağıtımı yaparak 150 aileye yardımda bulundu. Başkan Şahin Cevensin, tüm hayırseverlerin desteğini beklediklerini belirtti.

21.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:22
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Kars Yardımeli Derneği, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Kars Yardımeli Derneği Başkanı Şahin Cevensin öncülüğünde kurulan Kars'a özgür dernek ihtiyaç sahibi aileler, çocuk ve yaşlılara yardımlarda bulunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu yana bot, mont, kırtasiye gibi yardımlarda bulunan Kars Yardımeli Derneği üyeleri, Ramazan ayında yardıma muhtaç vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Yardımeli Derneği Başkanı Şahin Cevensin, "Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek, tüm hayırseverlerimizin desteği bekliyoruz. Dernek faaliyetlerimizde bizlere destek olan bizleri yalnız bırakmayan tüm esnaflarımıza, hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve gönüllerimize teşekkür ederiz. Ramazan'ın aynın bolluk, bereket ve sağlık getirmesini temenni ederim" dedi.

Dernek üyeleri Ramazan ayı dolayısıyla şimdiye kadar 150 aileye gıda yardımında bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Yardımeli Derneği Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor - Son Dakika

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