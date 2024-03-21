Kars Yardımeli Derneği, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Kars Yardımeli Derneği Başkanı Şahin Cevensin öncülüğünde kurulan Kars'a özgür dernek ihtiyaç sahibi aileler, çocuk ve yaşlılara yardımlarda bulunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kurulduğu günden bu yana bot, mont, kırtasiye gibi yardımlarda bulunan Kars Yardımeli Derneği üyeleri, Ramazan ayında yardıma muhtaç vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı yaptı.
Yardımeli Derneği Başkanı Şahin Cevensin, "Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek, tüm hayırseverlerimizin desteği bekliyoruz. Dernek faaliyetlerimizde bizlere destek olan bizleri yalnız bırakmayan tüm esnaflarımıza, hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve gönüllerimize teşekkür ederiz. Ramazan'ın aynın bolluk, bereket ve sağlık getirmesini temenni ederim" dedi.
Dernek üyeleri Ramazan ayı dolayısıyla şimdiye kadar 150 aileye gıda yardımında bulundu. - KARS
Son Dakika › Yerel › Kars Yardımeli Derneği Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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