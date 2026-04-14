"Karşıyaka Açık Hava Kent Müzesi" Projesi Tanıtıldı

14.04.2026 17:25  Güncelleme: 18:49
(İZMİR) – Karşıyaka Belediyesi'nin dijital harita destekli yürüyüş rotalarıyla kentin tarihsel ve kültürel mirasını görünür kılmayı amaçlayan "Karşıyaka Açık Hava Kent Müzesi" projesi düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka, Cumhuriyet'in izlerini sokaklarında taşıyor. Sanatıyla, kültürüyle, gündelik yaşamın sıcaklığıyla kolektif bir açık hava kent müzesi niteliğini zaten taşımakta. Biz de bu gerçeği görünür hale getirmek ve Karşıyaka'nın hikayesini birlikte anlatmak için yola çıktık" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin tarihsel gelişimini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını görünür kılmayı amaçlayan "Karşıyaka Açık Hava Kent Müzesi" projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Dijital harita destekli olarak hazırlanan ve farklı temalar etrafında yürüyüş rotaları sunan proje, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteği, Karşıyaka Belediyesi'nin koordinasyonu ve Kentimiz İzmir Derneği'nin yürütücülüğü ile gerçekleşen projenin tanıtım toplantısında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları kaydetti:

"Karşıyaka tarihiyle, deniziyle, doğasıyla, gastronomisiyle ve modern insan yapısıyla hem İzmir'in hem de Türkiye'nin de göz bebeği diyebiliriz. Bu kenti büyütmek, turizm potansiyelini arttırmak, tanımlanırlığını arttımak bizim için bir sorumluluk. Aslında her şey bu hayalle başladı. Karşıyakalı bir ailenin, Karşıyakalı bir evladı olarak ve bir kadın belediye başkan adayı olarak seçim sürecinde en çok dillendirdiği projelerden biriydi; Açık Hava Kent Müzesi. Müze denildiğinde çoğumuzun aklına kapalı bir alan geliyor mutlaka. Duvarların içinde sergilenen objeler, vitrinler ve geçmişin izleri oysa Karşıyaka başlı başına kendisi bir müze niteliğinde. Sokaklarıyla, sahiliyle, çarşısıyla, mimarisiyle, kültürüyle ve doğasıyla yaşayan bir kent benliği var burada. Karşıyaka, Cumhuriyet'in izlerini sokaklarında taşıyor. Sanatıyla, kültürüyle, gündelik yaşamın sıcaklığıyla kolektif bir açık hava kent müzesi niteliğini zaten taşımakta. Biz de bu gerçeği görünür hale getirmek ve Karşıyaka'nın hikayesini birlikte anlatmak için yola çıktık" dedi."

Yaşayan bir deneyime dönüşüyor

"Karşıyaka Açık Hava Kent Müzesi"nin turizm ve kent kimliği projesi olduğunu ifade eden Ünsal, şöyle devam etti:"

"Bugün Karşıyaka Açık Hava Kent Müzesi projesiyle de bu sözümüzü hayata geçiriyoruz. Bu proje hem biz turizm projesi. Çünkü burada çok eksikliğimiz vardı Karşıyaka olarak turizm alanında. Hem de bir kent kimliği projesi. Bu proje aidiyet duygusunu büyüten bir kültür projesi. Bu proje Karşıyaka geleceğine yapılan, geçmişten gelen değerleri yarınlara taşıyan bir yatırım aslında. Karşıyaka'yı bir açık hava kent müzesine dönüştürürken amacımız şuydu: Kentimizin hikayesini anlatmak, yerel değerlerimizi görünür kılmak, esnafımızı, kültürümüzü ve sokaklarımızı her zaman olduğu gibi canlı tutmaktı maksat. Bugün başlattığımız bu yolculukta Karşıyaka'yı tematik rotalarla denenebilir hale getiriyoruz. İlk adım olarak da hayata geçirdiğimiz kültür rotamız var. Burada Karşıyaka'nın Cumhuriyet izlerini, çarşı kültürünü, mimari dokusunu ve gastronomi deneyimlerini bir arada yaşıyor olacaksınız. Bu bir başlangıç sadece. Önümüzdeki süreçte doğamızı, sahilimizi, yaşam kültürümüzü ve Karşıyaka'nın farklı yüzlerini anlatan birçok rotamız olacak. Hepsini teker teker hayata geçireceğiz. Çünkü Karşıyaka'yı anlatırken aynı zamanda yaşatmak da istiyoruz. Açık hava kent müzesi yaklaşımıyla Karşıyaka'nın her sokağını, her meydanını, her hikayesini yaşayan bir deneyime dönüştürüyoruz."

Latife Hanım Köşkü'nün restorasyon süreci başlıyor

Latife Hanım Köşkü'nün restorasyonu üzerinden sözlerini tamamlayan Ünsal, "Bu süreçte kültürel mirasımızı korumakta en önemli önceliklerimizden biri. Bu kapsamda yarım kalan Latife Hanım Köşkü'nün restorasyon sürecini de başlattığımızın müjdesini de vermek istiyorum. İzmir Valiliği'nin desteğiyle çok yakın bir zamanda köşkümüzü yeniden ayağa kaldırıyor olacağız. Karşıyaka'nın en büyük gücü dayanışma kültürüdür. Karşıyaka özgürlüğü en güzel halidir. Projenin hazırlanmasında ve araştırma geliştirme aşamasında büyük emek veren Kentimiz İzmir Derneği'ne ve projemizin uygulanabilir bularak bize hibe desteğini sağlayan İzmir Kalkınma Ajansı'na ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok uzun, bir sürü paydaşı olan olan çok değerli bir çalışmaydı. Sonuçta bir envanterimiz var şu anda. Biz Karşıyaka'yı birlikte keşfetmeye, birlikte anlatmaya ve birlikte büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısında Kentimiz İzmir Derneği Proje Koordinatörü Şebnem Yurdakul ve Kentimiz İzmir Derneği Proje Danışmanı Prof. Dr. Şakir Çakmak da projeye ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:49:29.
