Karşıyaka Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar: Tartışma ve Tehditler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karşıyaka Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar: Tartışma ve Tehditler

CHP'li Mustafa Evsen'in konuşması sırasında AK Partili Adem Öztürk tarafından yapılan hakaret iddiaları ve gergin anlar, meclis toplantısında tansiyonu artırdı. Öztürk, Evsen'i tehdit ettikten sonra kürsüye yürümeye çalıştı ama meclis üyeleri tarafından engellendi.

06.05.2025 00:29  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - CHP'li Mustafa Evsen'in konuşması sırasında AK Partili Adem Öztürk, Karşıyaka Belediye Meclisi'nde "Ağzını yüzünü dağıtırım" diyerek kürsüye yürüdü. Öztürk, meclis üyelerinin araya girmesiyle kürsüye ulaşamadı.

Karşıyaka Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ilk birleşiminde gerginlik yaşandı.

Toplantı sırasında CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen'in konuşma yaptığı sırada, AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk yerinden kalkarak, Evsen'in hakaret ettiğini öne sürdü.

Başkanı Yıldız Ünsal'ın hakaret olmadığını belirtmesi üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden Öztürk, "Bir defa titreme, sakin ol. Kişiliğime hakaret etme, sana ettiririm kişiliğe hakaret. Sen benim yerime oturacağımı söyleyecek adam değilsin. Gel oturt yerime, hadi. Gel bakim, kim sana kişiliğe hakaret etme hakkı veriyor" diyerek kürsüdeki Evsen'in üzerine yürüdü.

Meclis üyelerinin araya girmesi üzerine Öztürk, yerine dönerken CHP'li Mustafa Evsen'e yönelik "Ne zannediyorsun sen kendini" dedi. Öztürk'ün yerine dönmesinin ardından karşılıklı sözlü atışmalar devam etti. Bu sırada Öztürk, "Hakaret etmesin, adam gibi konuş lan. Ağzını yüzünü dağıtırım senin" diyerek bir kez daha kürsüye ulaşmaya çalıştı. Meclis üyelerinin araya girmesiyle tansiyonun daha fazla yükselmesi önlendi.

Yaşanan tartışmanın ardından toplantıyı yöneten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oturumu kapattı.

Karşıyaka Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ilk birleşiminde gerginlik yaşandı.

Toplantı sırasında CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen'in konuşma yaptığı sırada, AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk yerinden kalkarak, Evsen'in hakaret ettiğini öne sürdü.

Başkanı Yıldız Ünsal'ın hakaret olmadığını belirtmesi üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden Öztürk, "Bir defa titreme, sakin ol. Kişiliğime hakaret etme, sana ettiririm kişiliğe hakaret. Sen benim yerime oturacağımı söyleyecek adam değilsin. Gel oturt yerime, hadi. Gel bakim, kim sana kişiliğe hakaret etme hakkı veriyor" diyerek kürsüdeki Evsen'in üzerine yürüdü.

Meclis üyelerinin araya girmesi üzerine Öztürk, yerine dönerken CHP'li Mustafa Evsen'e yönelik "Ne zannediyorsun sen kendini" dedi. Öztürk'ün yerine dönmesinin ardından karşılıklı sözlü atışmalar devam etti. Bu sırada Öztürk, "Hakaret etmesin, adam gibi konuş lan. Ağzını yüzünü dağıtırım senin" diyerek bir kez daha kürsüye ulaşmaya çalıştı. Meclis üyelerinin araya girmesiyle tansiyonun daha fazla yükselmesi önlendi.

Yaşanan tartışmanın ardından toplantıyı yöneten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oturumu kapattı.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar: Tartışma ve Tehditler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 01:00:40. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar: Tartışma ve Tehditler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.