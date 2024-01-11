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Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bin 750 çocuk muayene edildi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bin 750 çocuk muayene edildi

Karşıyaka Belediyesi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin zemin katında bulunan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bugüne kadar bin 750 Karşıyakalı çocuk muayene edildi. Merkezde çocuklara ve ailelerine hijyen eğitimi de verildi. Merkez, 6-12 yaş aralığındaki tüm çocuklara hizmet veriyor ve çocuklar teşhisleri doğrultusunda tedavi için devlet ya da üniversite hastanelerine yönlendiriliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, merkezin ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturduğunu belirtti ve tüm çocukları merkeze davet etti.

Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde bin 750 çocuk muayene edildi
11.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:16
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Karşıyaka Belediyesi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin zemin katında oluşturduğu Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bugüne kadar bin 750 Karşıyakalı çocuk muayene edilirken, çocuklara ve ailelerine hijyen eğitimi de verildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin zemin katında hizmete açtığı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yaklaşık 2 buçuk yıldır sağlıklı gülüşler için çalışıyor. Açıldığı günden bu yana yüzlerce aileye hizmet veren merkezde bin 750 çocuk muayene edildi, ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çatısı altında belirli aralıklarla düzenlenen 20 eğitimde çocuklar hijyen konusunda bilgilendirildi, doğru fırçalama teknikleri gösterildi. Ayrıca gerçekleştirilen veli bilgilendirme seminerlerinde ise aileler çocuklarının diş sağlığı hakkında aydınlatıldı, gerekli görülen hastalar üniversite hastanelerine yönlendirildi.

6-12 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR YARARLANABİLİYOR

Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla kente kazandırdığı merkezden, Karşıyaka'da yaşayan 6-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar yararlanabiliyor. Diş hekimleri tarafından sağlık taramaları yapılan çocuklar, teşhisleri doğrultusunda tedavi için devlet ya da üniversite hastanelerine yönlendiriliyor. Ayrıca verilen eğitimlerle hem çocuklar hem de aileler, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendiriliyor. Merkeze hafta içi mesai saatlerinde 0 232 361 51 39 numaralı telefondan ulaşılabilirken, okul ve kreş gibi kurumlar merkezden toplu olarak randevu alabiliyor. Ayrıca vatandaşlar çocukları için bireysel olarak da başvurabiliyor.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Merkezde yürütülen faaliyetler sayesinde ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturulduğuna değinen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "2 buçuk yıl gibi bir sürede yüzlerce çocuğumuza diş dostu hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın muayene ve diş taramalarını gerçekleştirerek tedavi için yönlendirmekle birlikte kentimizde bu konuda bilinç ve farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Ağız ve diş sağlığı taramasından geçmemiş Karşıyakalı tüm çocuklarımızı merkeze bekliyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı gülüşlerle büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bin 750 çocuk muayene edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bin 750 çocuk muayene edildi - Son Dakika
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