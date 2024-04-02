Karşıyaka Belediyesi İlk Yardım Kurslarıyla Sağlık Bilgisini Artırıyor

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Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, düzenlediği ilk yardım kurslarıyla temel sağlık bilgisinin artırılmasını sağlıyor. Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi içindeki İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kurslar, kaza ya da kriz anlarında yaşamı tehdit eden risklerin azaltılmasına katkı sunuyor.

Karşıyaka Belediyesi'nin kursları Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi içindeki İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kurslar her ay yenilenen programıyla aralıksız olarak devam ederken, merkezde nisan ayı boyunca yürütülecek eğitimlerin takvimi, Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınladı. 3, 4, 7, 17, 18, 25 ve 28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimler için ön kayıtlar da alınmaya başlandı.

UYGULAMA BECERİLERİ GELİŞİYOR

İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde 2011 yılından beri temel ilk yardım eğitimi, afetlerde ilk yardım eğitimi ve temel yaşam desteği eğitimleri gibi Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olan eğitimlerin yanı sıra anne-babalara ilk yardım, ev kazalarında ilk yardım gibi katılımcıların uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve atölye çalışmaları da yapılıyor. Mevcut eğitimler aylık plan dahilinde, 12 ay boyunca devam ediyor. Ayrıca Karşıyaka Belediyesine dilekçe ile başvuru yapılması durumunda okullarda öğretmen ve öğrencilere proje bazlı yerinde eğitimler de veriliyor.