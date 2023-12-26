Karşıyaka Belediyesi Kütüphanelerinde Kayıtlı Eser Sayısı 35 Bini Aştı

Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerdeki kayıtlı eser sayısı, bağış kampanyasının da katkısıyla 35 bini aştı. İlçe genelinde 7'si son beş yıllık dönemde açılan 13 kütüphane ve kitaplık, gün geçtikçe gelişen arşivleriyle halka ücretsiz hizmet sunmaya ediyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Daha aydınlık bir gelecek için kütüphanelerimizi yaygınlaştırıyor, paylaşım kültürüyle kitaplara erişimi kolaylaştırıyoruz" dedi.

Toplumda okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, son beş yılda ilçeye 4 yeni kütüphane ve 3 kitaplık kazandırdı. Böylece Karşıyaka'nın farklı mahallelerindeki kütüphane ve kitaplıkların toplam sayısı 13'e ulaştı. "Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun" çağrısıyla başlattığı bağış kampanyasını da sürdüren belediye, duyarlı yurttaşların katkılarıyla bu tesislerdeki toplam eser adedini Aralık ayı itibarıyla 35 bine ulaştırdı. 13 tesisin kayıtlı üye sayısı ise 5 bini aştı.

ÇAĞDAŞ VE DONANIMLI MERKEZLER

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı 10 kütüphane ve 3 kitaplık; hem bağış hem de satın alma yoluyla temin edilen Türkçe ve çeviri edebiyat, inceleme- araştırma, süreli yayınlar, referans kitaplar ve yaş gruplarına ayrılmış çocuk kitapları gibi türlerdeki zengin arşivleri ile halka hizmet veriyor. Okuyucular kütüphanelerdeki çalışma alanlarından da yararlanabiliyor. Tüm kitap arşivi talep doğrultusunda Görme Engelliler Kütüphanesi için sesli esere dönüştürülüp, görme engelli kullanıcılara da sunuluyor. Ayrıca, teknik işler ile kullanıcı hizmetlerini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla 2020 yılından itibaren KOHA kütüphane otomasyon programı kullanılıyor.

BAĞIŞ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Karşıyaka Belediyesi'nin kitap bağış kampanyası da devam ediyor. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar ellerinde bulunan her türlü kitabı, Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası ve belediyeye bağlı kütüphanelere teslim edebiliyor. Çok sayıda kitap bağışlamak isteyen ve getirebilecek imkanı olmayan vatandaşlar, 0(232) 399 40 83 numaralı hattı arayarak kitapların evden alınmasını talep edebiliyor.

DAHA AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN

"Kütüphaneler bir milletin en önemli zenginliklerin başında gelir" diyen Karşıyaka Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları kaydetti:

"Karşıyaka eğitim düzeyi en yüksek; kültür, sanat ve sosyal yaşam açısından en zengin kentlerden birisi. Bu nedenle Karşıyaka ile gurur duyuyoruz. Ancak gururlanmak yetmez, aydınlık bir gelecek için bu kimliği daha da güçlendirmemiz gerekir. Biz bu anlayışla ilçemizdeki kütüphaneleri yaygınlaştırıyor, paylaşım kültürüyle kitaplara erişimi kolaylaştırıyoruz. Umuyorum ki bu dayanışmamız büyümeye devam edecek, kitaplarımız ve kütüphanelerimiz daha da çoğalacak."

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı kütüphane ve kitaplıklar şöyle:

80. Yıl Kütüphanesi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, İsmail Cem Kültür Merkezi Kütüphanesi, İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi, Büyüktanır Homeros Kütüphanesi, Cihat Kora Kütüphanesi, Görme Engelliler Kütüphanesi, Veli Lök & Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi, Latife Hanım Kitaplığı, Yaşar Aksoy Kitaplığı, Hidayet Karakuş Kütüphanesi, Karşıyaka Şehircilik Kitaplığı.

Kütüphaneler, kitaplıklar ve ücretsiz üyelik için 0549 260 01 50 telefondan detaylı bilgi alınabiliniyor.