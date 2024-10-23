Karşıyaka Belediyesi'nde İşçiler Grev Kararını Açıkladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nde İşçiler Grev Kararını Açıkladı

Karşıyaka Belediyesi\'nde İşçiler Grev Kararını Açıkladı

Karşıyaka Belediyesinde işçilere yönelik yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. 19 Kasım 2024'te bin 227 işçi grev yapacak.

23.10.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Karşıyaka Belediyesinde çalışan ve bin 227 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmayınca belediye kapısına grev kararı asıldı. Anlaşma sağlanamazsa onlarca işçi 19 Kasım 2024 tarihinde greve gidecek.

Karşıyaka Belediyesinde, Personel A.Ş. işçilerini kapsayan, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve Disk Genel İş Sendikası İzmir 8 nolu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 5 aydır süren görüşmeler sonuçsuz kalınca ve SODEMSEN'den teklif gelmeyince grev aşamasına geçildi.

Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan sendikaya bağlı işçiler, grev kararını kapıya astı.

Disk Genel İş Sendikası İzmir 8 nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, belediye yönetiminin SODEMSEN'i devreden çıkartması gerektiğini söyledi. Gümüştekin, "Toplu iş sözleşmesinde, tam 113 gündür ücrette teklif dahi verilmemiş ve sözleşme tıkanma noktasına gelmiştir. Herhangi bir maddi teklifte bulunulmamıştır. Son 60 günün bitmesine 28 gün kalmasına rağmen belediye yönetimince, durumun ne kadar ciddi olduğunun hala farkına varılmamıştır. İşçinin emeği SODEMSEN'in oyuncağı değildir. Eğer belediye yönetimi toplu sözleşmemizi ciddiye alıp, SODEMSEN'i devreden çıkartmaz, ciddi bir teklif vermezse; yani bizleri açlık sınırının altında çalıştırmaya ısrar ederse, biz Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. işçileri; yani tam olarak bin 227 işçi, 19 Kasım 2024 Salı günü bu belediyenin önüne iner, grev halayınıçekeriz"dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi'nde İşçiler Grev Kararını Açıkladı - Son Dakika

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