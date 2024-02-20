Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Balkan Müzikleri Konseri

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Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği çeşitli etkinliklerle yurttaşların sanatla bağını güçlendirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Balkan Müzikleri Konseri, 22 Şubat Perşembe günü Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne alacağı Balkan Müzikleri Konseri, Öznur Korkmaz'ın şefliğinde, konuk sanatçı Gamze Matracı'nın katılımıyla düzenlenecek. 22 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak konsere, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak. Konser, tüm yurttaşlara açık ve ücretsiz olacak.

"TÜM YURTTAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Türk Halk Müziği Korosu koristlerinin yoğun bir çalışmayla bu geceye hazırlandıklarını belirten Karşıyaka Belediyesi Orkestra Müdürü Şükran Amcalar, "Sanatın ve sanatçının kenti Karşıyaka'da yurttaşlarımızı her daim sanatla buluşturmak için özveriyle çalışıyoruz. Bir yandan yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren kurslarımız ve korolarımız ile etkinliklere hazırlanıyor, bir yandan da düzenlediğimiz konserlerde yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Türk Halk Müziği Korosu koristlerimizin büyük bir çabayla hazırlığını sürdürdüğü Balkan Müzikleri Konseri'mize tüm yurttaşlarımızı bekliyor, Balkan ezgilerine hep birlikte eşlik etmeyi diliyoruz" dedi.