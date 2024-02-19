Karşıyaka Belediyesi Yerel Üretici Buluşması düzenledi

Yerel

Zühtü Işıl Meydanı'nda kurduğu tematik pazarlarla üretici ve tüketiciyi bir araya getiren Karşıyaka Belediyesi, bir kez daha Yerel Üretici Buluşması düzenledi.

Üreticinin hakkına, tüketicinin de sağlıklı ve uygun gıdaya ulaşması için düzenlenen pazardan hem vatandaşlar hem de üreticiler memnun kaldı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen 'Yerel Üretici Buluşması' yurttaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. İzmir'in farklı yerlerinde üretilen taze sebze, meyve ile çeşitli doğal gıda ürünlerinin tezgahları süslediği 'Yerel Üretici Buluşması' hem satıcıları hem de vatandaşları memnun ediyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 50 üretici, ürünlerini satışa sunma fırsatı buldu. Üreticiyi desteklemenin yanı sıra Karşıyakalıları temiz, adil ve güvenilir gıdaya ulaştırma hedefi de taşıyan yerel üretici buluşmasında, İzmir'in dört bir yanından getirilen birbirinden lezzetli ürünler tezgahlarda halkın tercihine sunuldu. Buluşmaların başladığı günden bugüne de çok sayıda üretici satış yaptı; binlerce Karşıyakalı organik ve lezzetli ürünleri aldı. Yurttaşlar yerel üretici buluşmaları sayesinde taze ve doğal ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabildiğini ifade ederken, bu tarz tematik pazarların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.