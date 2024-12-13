Karşıyaka Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçiler 126 Gün Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçiler 126 Gün Mücadele Ediyor

Karşıyaka Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçiler 126 Gün Mücadele Ediyor

Karşıyaka Belediyesinde, maaşların eksik yatması nedeniyle iş bırakma eylemi yapan 93 işçi, işten çıkarılmalarının ardından 126 gündür işe dönüş mücadelesi veriyor. İşten çıkarılma kodları nedeniyle iş bulmakta zorlanan işçiler, haklarını aramak için eylemlerine devam ediyor.

13.12.2024 14:57  Güncelleme: 15:03
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Karşıyaka Belediyesinde, maaşların eksik yatmasından dolayı iş bırakma eylemi yapan ve kısa bir süre sonrada işten çıkartılan 93 işçi, işe dönüş için 126 gündür mücadele veriyor. "46" ve "26" kodlarıyla işten çıkarılan ve kodlardaki suçlamaların ağır olması nedeniyle; iş bulmakta zorlanan, tazminat ve işsizlik maaşı bile alamayan işçiler, işine geri dönmeyi bekliyor.

Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş.'de çalışan 93 işçi, maaşların eksik yatmasından dolayı yaptığı eylemlerin ardından, 126 gün önce toplu olarak işten çıkarılmıştı. 93 işçi, 126 gündür işe dönüş mücadelesini sürdürüyor. Eyleme katılmayan, senelik izin veya doğum izninde olan, emeklilik tarihi gelmiş kişilerin bile işten çıkarıldığını öne süren işçiler, işe geri dönüş gününü bekliyor.

İşten çıkış kodlarındaki ağır ifadeler iş başvurularında karşılarına çıkıyor

İşten çıkarılan işçileri en çok mağdur eden bir konu ise "işten çıkarılma kodları" oldu. İşçiler, "46" ve "26" kod ile işten atıldı.

46 kod; "işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" olarak bilinirken, 26 kod ise "Disiplin kurulu kararı ile fesih" olarak açıklaması yer alıyor. Verilen bu kodlar nedeniyle işsizlik maaşı bile alamayan işçiler, başka bir işe başvurmak istese de bu kodlar nedeniyle işe de başlayamıyor.

Hem işe dönüş için hem de bu işten çıkış kodlarını yargıya taşıyan işçiler, Karşıyaka Belediyesi önündeki eylemlerine de devam ediyor.

"Kod nedeniyle iş bulmamız engellendi, tazminat ve işsizlik maaşı alamadık"

İşten çıkarılan işçilerden Elçin Cinğ, 25 yıllık, 10 yıllık personellerin bile işten çıkarıldığını söyledi. Haksız yere işten çıkarıldıklarını anlatan Cinğ, çıkış kodları nedeniyle de mağdur olduklarını anlattı.

Elçin Cing, "126 gün önce; maaşlarımızı 36 aydır, taksit taksit aldığımız için sendika öncülüğünde bir iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. 3 gün sürdü bu eylem ve sendika öncülüğünde yapıldı. Kent A.Ş.'nin bütün tesislerinde çalışanlar bu eyleme dahil oldu. İkinci günde yine sendika öncülüğünde eylem devam etti; yalnız sendika, 'işverenle olumlu görüşmeler kapsamında bu eylemi durduruyoruz' dedi. İşverence atılmış herhangi somut bir adım olmadığı için işçi arkadaşlarımız, kanuna göre iş bırakma hakkını kullanarak eyleme devam etti. Üçüncü günde yine bu şekilde eyleme devam edildi ve sonrasında eylemler sonlandırıldı. 350 kadar personel bu eylemi gerçekleştirdi. Sonra telefonla aranarak, 93 kişinin iş akdinin feshedildiği bilgisi verildi" dedi.

"Bu maddelerin kaldırılıp işimize geri dönmek istiyoruz"

Elçin Cing, "Bizim SGK çıkış kodlarımız 26 ve 46 kodlarla gerçekleştirildi. 26 kod; iş bırakma eylemini yapıp, tutanak yazılan arkadaşlarımızın iş çıkarma koduydu. 46 kod ise eyleme katılmamış, hiçbir şekilde bu eylemde bulunmamış arkadaşlarımızın koduydu. Bu maddeler bizim sicilimizde görünüyor; ama hangi nedenle işten çıkarıldığımız görünmüyor. Biz; hırsızlık da yapmış olabiliriz, yüz kızartıcı suç da yapmış olabiliriz, iş yerinde zararlı madde de kullanmış olabiliriz. Bu maddeleri içerdiği için; bizim iş bulmamız engellendi, hiçbirimiz tazminat ve işsizlik maaşı da alamadık. Bizi tamamen sefalete ve açlığa sürüklemek için yapılmış, hukuki açıdan hiçbir uygunluğu olmayan işten çıkarmalar. Biz haklıyız ve hakkımızın peşindeyiz. Bu maddelerin kaldırılıp, işimize geri dönmek istiyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı görüşmeye hiçbir şekilde yanaşmıyor" ifadelerine yer verdi.

"Karı-koca işten atılan, anne-kız işten atılan, engelli olan arkadaşlarımız var"

İşten çıkarılan diğer işçi Pelin Kılınç da, şöyle konuştu:

"İşten çıkartılan arkadaşlarımızın arasında; 20 yıldır çalışan, 8 yıldır çalışan, 10 yıldır çalışan, sabah emeklilik dilekçesini vermiş olan arkadaşlarımız bile var. Karı-koca işten atılan, anne-kız işten atılan, engelli olan ve işten atılan, engelli çocuğu olan ve yalnız tek başına çocuğuna bakmak zorunda olan arkadaşlarımız var. Benim gibi tek başına çocuğuyla hayatını devam ettirmek zorunda kalan arkadaşlarımız var. Direk tek bir telefonla iş akitleri sonlandırıldı." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçiler 126 Gün Mücadele Ediyor - Son Dakika

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