Karşıyaka\'da 14 Şubat Sevgililer Günü Konseri

Dünya genelinde sevginin ve aşkın günü olarak kutlanan 14 Şubat'ta Karşıyakalı sevilen sanatçılar da aşk şarkılarını seslendirecek
Karşıyaka Belediyesi tarafından Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek '14 Şubat Sevgililer Günü Konseri'nde en güzel aşk şarkıları seslendirilecek. Karşıyaka Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de anlamlı bir konsere ev sahipliği yapacak. Yüksel Ünal'ın kendine has sunumuyla, Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, Karşıyakalı sevilen sanatçılar Öznur Korkmaz, Hüseyin Tolu, Müge Bekaroğlu ve Şenol Şentürk sahne alacak. 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak konser, tüm yurttaşların katılımına açık ve ücretsiz olacak.
17 KİŞİLİK DEV ORKESTRA
Gecede sanatçılar, Pop Müziği'nden Türk Sanat Müziği'ne kadar farklı türlerden sevda şarkıları ile her kesime hitap eden bir repertuvar sunacak. Sanatçılara 17 kişilik dev bir orkestra eşlik edecek. Konserin sunumunu üstlenen Yüksel Ünal da okuyacağı şiirler ve anlatılarıyla buluşmaya renk katacak.
Karşıyakalılara unutulmaz bir şölen yaşatmak için yoğun provalarını sürdüren sanatçılar "14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkın sanat haliyle Karşıyaka'da buluşacağız. En güzel sevda şarkılarını hep birlikte, coşkuyla seslendireceğiz. Unutulmaz bir geceye ortak olmak ve şarkılarımıza eşlik etmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.
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