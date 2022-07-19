Karşıyaka'da Çocuklara Yönelik İki Yeni Kurs - Son Dakika
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Karşıyaka'da Çocuklara Yönelik İki Yeni Kurs

19.07.2022 12:12
Karşıyaka'da Çocuklara Yönelik İki Yeni Kurs

Karşıyaka Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmesi için başlattığı kurs programlarına yenilerini ekledi. Artık Karşıyaka Belediyesi bünyesinde, çocuklar için atletizm ve tiyatro kursları da verilecek.

Karşıyaka Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmesi için başlattığı kurs programlarına yenilerini ekledi. Artık Karşıyaka Belediyesi bünyesinde, çocuklar için atletizm ve tiyatro kursları da verilecek.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu bünyesinde verilecek tiyatro kursları için 22 Temmuz Cuma gününe kadar kayıt yaptırılabilecek. Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurslara 9-14 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek. Konuya ilişkin bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0232 366 44 59 numaralı hattan iletişime geçebilecek.

SPORTİF KURSLAR

Ayrıca yine çocuklara yönelik olarak atletizm kursları da hayata geçiriliyor. Semra Aksu Atletizm Parkı'nda gerçekleştirilecek olan kurslara ise 6-13 yaş arası çocuklar katılabilecek. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 324 73 63 numaralı hattan bilgi alabilecek ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndan kayıt yaptırabilecek. Öte yandan Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yüzme, judo, basketbol, temel hareket eğitimi, voleybol, cimnastik, kano, okçuluk, masa tenisi ve aikido kursları da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Bu kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar yine 0232 324 73 63 numaralı hatla iletişime geçebiliyor.

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Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Atletizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka'da Çocuklara Yönelik İki Yeni Kurs - Son Dakika

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