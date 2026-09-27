Karşıyaka Kavşağı'nda 80 tonluk yaya üst geçidi tabliyesi gece yerine yerleştirildi - Son Dakika
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Karşıyaka Kavşağı'nda 80 tonluk yaya üst geçidi tabliyesi gece yerine yerleştirildi

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Karşıyaka Kavşağı\'nda 80 tonluk yaya üst geçidi tabliyesi gece yerine yerleştirildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında Karşıyaka Kavşağı'ndaki yaya üst geçidinin 80 tonluk çelik tabliyesi, gece 600 tonluk vinçle yerine yerleştirildi. 48 metrelik tabliyeyle trafik akışı etkilenmezken, üst geçitte 2 asansör yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde çalışmalar sürerken, Karşıyaka Kavşağı'nda yapımı devam eden yaya üst geçidinde önemli bir aşama daha tamamlandı.

"D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi" kapsamında Karşıyaka Kavşağı'nda yapımı süren yaya üst geçidinin 48 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki çelik tabliyesi, trafik akışını etkilememek amacıyla gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla yerine yerleştirildi. Dev tabliye, 600 ton kaldırma kapasitesine sahip vinç yardımıyla tek seferde kaldırılarak üst geçit ayaklarına monte edildi.

80 tonluk tabliye tek seferde kaldırıldı

Trafik akışının etkilenmemesi ve çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 48 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki çelik tabliye 600 tonluk vinç yardımıyla tek parça halinde kaldırıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu tabliye üst geçit ayaklarına yerleştirildi. Üst geçitte vatandaşların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla 2 asansörün de yer alacağı bildirildi.

Üst geçitlerde çalışmalar sürüyor

Proje kapsamında daha önce yapımı tamamlanan ilk üst geçit kullanıma açılırken, Karşıyaka Kavşağı bölgesindeki ikinci üst geçitte tabliye montajı tamamlandı. Üçüncü üst geçitte ise zemin iyileştirme çalışmalarının ardından köprü ayaklarının betonarme imalatları sürüyor. Yapının çelik bölümlerinin üretimine de fabrika ortamında devam ediliyor.

Ana yol ve yan yollar trafiğe açıldı

D-130 Karayolu üzerindeki ana yol ve yan yol güzergahlarında yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yollar yeniden trafiğe açıldı. Projenin bağlantı kolları ile Başiskele giriş köprüsü güzergahı, Millet Caddesi ve Selahattin Eyyubi Caddesi üzerindeki kavşaklarda çalışmalar devam ediyor.

Kavşaklarda çevre düzenlemesi yapılıyor

Köprü yaklaşımlarında geofam dolgu ve köprü ayaklarının dış cephe kaplama çalışmaları sürerken, kavşak bölgelerinde yeşil alan düzenlemeleri ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri de gerçekleştiriliyor.

16 kilometrelik ulaşım koridoru oluşturulacak

Proje tamamlandığında bölgeye toplam 16 kilometrelik ulaşım koridoru kazandırılması planlanıyor. 9 köprü ve 7 menfezin yer aldığı projeyle D-130 Karayolu'ndaki transit trafik ile şehir içi ulaşımın birbirinden ayrılması, Başiskele ve çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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