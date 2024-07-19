Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni düzenleme - Son Dakika
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Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni düzenleme

Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni düzenleme

Yolculardan gelen talep üzerine Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni düzenlemeye gidiliyor. Seferler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içleri 07.30-09.30 ve 16.00-19.00 saatleri arasında Alaybey ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları arasında iki yöne de aktarmasız yapılacak. Yolcular zamandan kazanacak.

19.07.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
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Yolculardan gelen talep üzerine Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni düzenlemeye gidiliyor. Seferler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içleri 07.30-09.30 ve 16.00-19.00 saatleri arasında Alaybey ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları arasında iki yöne de aktarmasız yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hafif raylı toplu ulaşım sisteminin önemli ayaklarından Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni düzenleme yapıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın, vatandaşlardan gelen talep üzerine yapılmasını istediği düzenlemeyle iki hat arasında daha önce Çiğli Ataşehir Kavşağı'nda gerçekleşen aktarma uygulaması, hafta içi yolcu yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde yapılmayacak.

Yolcular zamandan kazanacak

Yeni düzene 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçilecek. Seferler, hafta içi günlerde 07.30-09.30 ve 16.00-19.00 saatleri arasında Alaybey-Katip Çelebi Üniversitesi durakları arasında iki yöne de aktarmasız sefer yapılacak. Böylece yolcular kesintisiz ulaşım imkanına kavuşarak zamandan kazanacak.

Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında; Alaybey, Karşıyaka İskele, Nikah Sarayı, Yunuslar, Bostanlı İskele, Çarşı, Vilayet Evi, Selçuk Yaşar, Atakent, Bilim Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Mavişehir, Ataşehir Kavşağı, Semra Aksu, Eski Havaalanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka-5, Katip Çelebi Üniversitesi, Evka-5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yeni Mahalle, Eski Havaalanı ve Semra Aksu durakları bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni düzenleme - Son Dakika

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