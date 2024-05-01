Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

01.05.2024 10:40  Güncelleme: 10:44
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı. Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli komşularım, emekçi kardeşlerim; 1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla kutlanan özel bir gündür. Toplumların refahı ve ekonomik ilerlemesi, tarih boyunca işçi ve emekçilerin çabalarıyla şekillenmiştir. 1 Mayıs, bu anlamda, ülkemizin gelişimine katkıda bulunan emekçilerin hak arayışlarının bir simgesi haline gelmiştir. Temelinde adalet ve hak talepleri yatan bu tarihi mücadele, günümüzde de devam etmektedir. Biz yerel yöneticiler de bu mücadelenin yanında durmaya, işçi haklarını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.

Ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin daha müreffeh olmasında, emekçilerin özverili çalışmaları, döktükleri alın teri ve gösterdikleri çabalar büyük bir rol oynamaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, bizim için alın teri ve emek en yüce değerlerdendir. Çünkü biz, insana değer veren, emeğe saygı gösteren ve alın terini kutsal kabul eden bir anlayışı benimsemekteyiz. Alın teri ve emekle çalışan tüm emekçi kardeşlerimi selamlıyorum. Varlığınız bizi güçlendiriyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Kardeşçe yaşayacağımız, hakça paylaşacağımız günler çok yakındır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerleyerek, birlik olacağız, birlikte olacağız, hep birlikte başaracağız ve ülkemize baharlar getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ülkemizde birlik ve beraberliği artırmasını, dayanışma ve huzur içinde kutlanmasını temenni ediyorum. Çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm işçi ve emekçilerimizin, vatandaşlarımızın ve komşularımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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