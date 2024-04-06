Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Personeliyle Bayramlaştı

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bir araya geldi. Mesai arkadaşlarının bayramını tek tek kutlayan ve çalışmaları için kendilerine teşekkür eden Başkan Yüksel, Kartallı komşularının Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için bayram süresince de çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kartal Belediyesi müdürlüklerini ve dış hizmet binalarını ziyaret ederek çalışanlar ile bayramlaşan ve bayram çikolatası ikram eden Başkan Gökhan Yüksel'e, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

"REHAVETE KAPILMADAN TEVAZUDAN ÖDÜN VERMEDEN"

Tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi ailesi olarak önemli çalışma ve projelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceki dönem yaptığınız çalışmalar için sizleri kutlar ve teşekkür ederim. Komşularımız çalışmalarımızdan duydukları memnuniyeti yeniden bizlere görev vererek göstermiş oldu.

Komşularımızın bizlerden beklentilerini boşa çıkarmayacağız, rehavete kapılmadan, tevazudan ödün vermeden Kartal halkına hizmet vermeye devam edeceğiz.

Sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla kutlar, hepinize iyi bayramlar dilerim. Bayramla beraber, Kartallı komşularımız için el ele çalışmaya ve Kartal için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz."