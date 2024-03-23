Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yaşlılara Saygı Haftası\'nda Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Yerel

Neyse ki ekipler o magandayı yakalayıp gerekeni yaptı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinliğinde, Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, keyifli anlara sahne oldu. Sanatçı Murat Teker'in gitarı ve şarkılarıyla renk kattığı kutlamada, huzurevi sakinleri zaman zaman kendilerini müziğin ritmine bırakarak dans etti, şarkılara eşlik etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de gün boyu renkli görüntülere sahne olan programa katılarak yaş almış vatandaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet eden Başkan Yüksel, özel olarak hazırlanmış programı, onlarla birlikte izledi, hediye ve karanfillerini takdim etti. Başkan Yüksel'in ziyareti karşısında memnuniyetlerini ifade eden huzurevi sakinleri de Başkan'a görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Yüksel, "Yaşlılarımız bizlere geçmişin emanetidir. Kartal Belediyesi olarak geleceğimize ışık tutan, tecrübeleri ile hayatımıza değer katan büyüklerimizin her zaman yanındayız. Onları asla yalnız bırakmamaya, hayatlarını huzurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamaya, vefamızı her alanda göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Huzurevindeki etkinliğinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan eşlik etti.