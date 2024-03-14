Kartal Belediyesi Aydos Ormanı\'nda Temizlik Çalışması Başlattı

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı'nda hummalı bir temizlik çalışması başlattı.
Kartal'da çevre kirliliğini önlemek, orman ve denizleri korumak, karbon ayak izini azaltmak ve küresel çevre sorunlarının çözümüne katkı sunmak için başarılı çevre politikalarını hayata geçiren Kartal Belediyesi, doğada yok olması milyonlarca yıl süren atıklar için düzenli gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına Aydos Ormanı'nda devam etti.
25 personel, 3 çöp toplama aracı ile görev aldı
Vatandaşların ormanda bıraktıkları plastik, cam, ambalaj kutularının yanı sıra pek çok farklı çöp için seferber olan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atıkların yoğunlaştığı belirlenen iki bölgede ormana dağılarak gün boyunca yüzlerce kilo çöp topladı. 25 personel ve 3 çöp toplama aracı ile bölgeyi tarayan ekipler, hem doğa hem de hayvanlar için risk oluşturan çöpleri toplayarak ormandan uzaklaştırdı.
200 büyük torba çöp toplandı
Özellikle orman yangınlarına yol açması nedeniyle cam şişeleri arayarak toplayan ekipler, yatay hatlar oluşturarak ormanı tarayarak ilerledi. Sık orman örtüsü nedeniyle zaman zaman zor anlar da yaşayan ekipler gün boyunca yüzlerce kilo çöpü torbalayarak çöp kamyonlarına aktardı. Tüm gün süren çalışmalara da toplam iki çöp kamyonunu tamamen dolduran ekipler, yaklaşık 200 büyük torba çöpü toplayarak ayrıştırma merkezine gönderdi.
"Hepimizin içindeki doğa sevgisini ve çevreci yönünü ortaya koyması gerekiyor"
İstanbul'un nadide yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı'nda belediye ekipleriyle belirli aralıklarla temizlik yaptıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, alanın büyüklüğü ve ormanda bazı yerlere ulaşmanın güçlüğü nedeniyle vatandaşlardan ormanda çöp bırakılmaması yönünde duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti. Özellikle sıcak havalarda gelişi güzel ormana atılmış bir cam şişelerin güneş ışığını bir mercek gibi odaklayarak kolaylıkla yangın çıkarabileceğini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Hem ormanlarımız, hem de içinde yaşayan canlarımız için hepimizin içindeki doğa sevgisini ve çevreci yönünü ortaya koyması gerekiyor." dedi. - İSTANBUL
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