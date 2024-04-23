Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan'ı Kutladı

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan\'ı Kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde kurulan Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Minik meclis üyeleri günün anlam ve önemine vurgu yaparak başarı belgesi aldı.

23.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:08
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde kurulan Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bu özel günü kutlayan minik meclis üyeleri, günün anlam ve önemine de vurgu yaptı. Kartal Belediyesi Çocuk Meclis üyelerine Başkan Gökhan Yüksel tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelen çocuk meclis üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meclis toplantısına başladı. Umut Eren Uysal'ın başkanlığında toplanan mecliste, önceki oturumlarda sunulan tekliflere belediye müdürlüklerinin verdiği yanıtlar okundu. Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut ile Kartal'ın 20 mahalle muhtarlarının da katıldığı oturumda çocuk meclis üyeleri Kartal hakkında görüşlerini belirterek fikir alışverişinde bulundu.

"Yönetimde çocuk sesi"

Çocuk meclisine eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile birlikte katılarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel; "Çocuk Meclisimiz yalnızca çocukların meclis koltuklarında oturup fotoğraflar çekildiği bir meclis değil. Çocuklarımızın daha önceki meclislerde sundukları tekliflerden gerçekleşenlerini az önce izledik. Şu an 4. Çocuk Meclisi oturumunu gerçekleştiriyoruz. Daha önceki 3 oturumda yapılan tartışmalar ve alınan kararlar sonucunda önceki dönem yaptığımız parkların birkaçında çocuk meclis üyelerimizin verdiği isimleri koyduk" dedi.

Çocuk Meclisi'nin önerisine Başkan Yüksel'den olumlu değerlendirme

Başkan Yüksel, "Bu oturumda konuşulan ihtiyaç sahibi çocukların okullardaki beslenme ihtiyacını Kartal Belediyesi olarak karşılama talebini de dikkatle dinledim. Şu an yardım yaptığımız ailelerimiz var; ama çocuk meclisimizin önerisi dahilinde bir pilot okul seçeceğiz ve yine çocuk meclis üyelerimizle birlikte 'beslenme saati' adlı bir uygulama başlatacağız ve çocuk meclisimizin sunduğu bir projeyi daha hep birlikte hayata geçireceğiz. Çok kıymetli muhtarlarımız bugün bizlere eşlik ediyorlar onlar da kıymetli deneyimlerini çocuk meclis üyelerimize aktaracaklar. Bizler de her fırsatta muhtarlarımızla buluşmaya ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın etkin bir şekilde kutlanabilmesi için Kartal'ın birçok noktasında kutlamalar olacak. Sizleri de orada görmeyi çok isteriz. Çocuk meclisimize destek veren tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum, biz bu işi çok ciddiye alıyoruz, sizlerin de katkılarıyla Kartal'ımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." diyerek sözü çocuk meclis üyelerine bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika

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