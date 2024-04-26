Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Kalben Derneği İşbirliğiyle 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Kalben Derneği İşbirliğiyle 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Kalben Derneği İşbirliğiyle 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Kalben Derneği'nin katılımıyla Marmara Eğitim Köyü Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar birbirinden güzel etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

26.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:57
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü 6 yaş öğrencileri ve Kalben Derneği'nin (Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği) katılımı ile Marmara Eğitim Köyü Maltepe Üniversitesi'nde "23 Nisan Çocuk Şenliği" yapıldı.

İstanbul Marmara Eğitim Kurumları Vakfı (İMEV), Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Mediha Engizer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro ve atölye çalışmalarının yer aldığı şenlikte, çocuklar birbirinden güzel etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar Mediha Engizer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencilerinin hazırladığı 'Nuh'un Gemisi' isimli tiyatro oyununu izledi. Çocuklar daha sonra koşu parkurundaki etkinliklerin ardından, 'Gezegenleri Tanıyalım' gibi 14 farklı atölyede çalışmalar yaparak keyifli bir gün geçirdi. Çocuklarla gün boyu ilgilenen çocuk gelişimi eğitimi alan öğrenciler, Kartal Belediyesi kreş öğretmenleriyle sohbet ederek mezun olduktan sonraki iş hayatı hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"Çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar oldu"

Etkinlikte emeği geçen vakıf gönüllülerine ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, "Bugün çocuklarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Bu denli güzel düşünceyle hazırlanmış bir etkinliğe katılmaktan çok mutluluk duyuyorum. Böyle güzel işler çocuklarımızın hafızalarında kalıcı yer ediyor ve burada yapılan etkinlikler onların gelişiminde çok büyük rol oynuyor. Bu etkinliği hazırlayan genç öğrencilerimiz eminim ki, ileride meslek hayatına atıldıklarında çok güzel işlere imza atacaklar. Çocuklarımızda güzel bir iz bıraktıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyerek çocuklarla ve öğrenciler ile toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Kalben Derneği İşbirliğiyle 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Kalben Derneği İşbirliğiyle 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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