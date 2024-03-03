Kartal Belediyesi Kreşlerinde Mezunlar Buluşması

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Kartal Belediyesi'nin kreşlerinde 2019-2023 yılları arasında öğrenim gören öğrenciler, 'Mezunlar Buluşması'nda bir araya geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliğe katılarak, mezun öğrenciler ve velileriyle sohbet etti.

Kartal Belediyesi'nin kreş öğrencileri, Mezunlar Buluşması'nda bir araya geldi. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya Başkan Yüksel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, kreşlerden mezun olan öğrenciler ile aileleri katıldı.

Eğitimin ilk adımlarını Kartal Belediyesi'nin kreşlerinde atan çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirten Yüksel, böyle bir gecenin ilk kez düzenlendiğini söyledi. Yüksel, "Çocuklarımız için Kartal'da her zaman çağdaş ve nitelikli bir okul öncesi eğitimi geliştirme gayretinde olacağız" dedi.