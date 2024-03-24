Kartal Belediyesi\'nde 35 yıl görev yapan Hüseyin Güler son yolculuğuna uğurlandı

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Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde birim müdürü olarak çalışan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Güler, son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Belediyesi'ndeki 35 yıllık çalışma hayatı boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Basın ve Yayın Müdürlüğü'nde görev yapan, son olarak da Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde birim müdürü olarak çalışan Hüseyin Güler için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Güler ailesinin yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı, Adalar Belediye Başkan Adayı Ercan Akpolat, Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile merhumun çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

Güler'in cenazesi, Kartal Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından yıllardır görev yaptığı Kartal Belediye Başkanlığı binasının önüne getirildi. Burada düzenlenen törene de Başkan Yüksel, merhumun ailesi, siyasi parti temsilcileri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, Güler'in mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Başkan Yüksel, törende Hüseyin Güler'in Kartal'a uzun yıllar hizmet ettiğini belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Hüseyin ağabeyimiz Kartal'a çok uzun yıllar hizmet etti. Beraber, acı tatlı günlerimiz oldu. Onu çok özleyeceğiz. Onu hep yumuşak kalbiyle hatırlayacağız" dedi.

Duaların okunması ve helallik alınmasından sonra, Hüseyin Güler'in cenazesi defnedilmek üzere Soğanlık Mezarlığı'na uğurlandı.