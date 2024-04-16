Kartal Belediyesi\'nden minik öğrencilerin resim sergisi

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Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde hizmet veren 14 kreşinde eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konu alan 'Sanatın Çocukları' adlı resim sergisine imza attı. Minik öğrencilerinin yaptığı 55 eserden oluşan sergi, büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, veliler ve kreş öğrencileri katıldı.

Serginin açılışında öğrenciler, müzik ve danslar eşliğinde bir gösteri yaparken, kısa bir açılış konuşması yapan Dilek Kars, çocukların Cumhuriyet değerlerine bağlı birey olabilmeleri için kreşlerde iyi bir eğitim aldıklarını söyledi. Belediye olarak kreşlere büyük önem verdiklerini kaydeden Dilek Kars, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Miniklerin Atatürk ve Cumhuriyet temalı resimlerinin yanı sıra başka pek çok konuyu da resmettikleri sergi bir hafta boyunca açık kalacak.