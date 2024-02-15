Kartal Belediyesi\'nin düzenlediği \'Kırmızı 10\' karma resim sergisi açıldı

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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün şubat ayı kültür sanat organizasyonları kapsamında 24 sanatçının 25 eserinin yer aldığı "Kırmızı 10" adlı karma resim sergisi, Kartal Belediyesi hizmet binasının fuaye alanında açıldı.

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği, 24 sanatçı ve 25 eserinin yer aldığı "Kırmızı 10" karma resim sergisi açıldı. Serginin küratörlüğünü sanatçı Zihniye İlhan üstlendi. Serginin açılış törenine; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, sanatçı Zihniye İlhan, yazarlar Dilek Ünal ve Güzide Sarı ile sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Dilek Kars, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sanatçılara çiçek takdim ederek, "Bugün, dostlarımızla beraber Kartal'da önemli bir sergiye ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Kars, "Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, sanatın ve sanatçının yanında olmaya, destek vermeye devam ediyoruz. Tüm sanatçı ve yazarlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartallı komşularımızı bu eşsiz sergiyi mutlaka ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Yazar Dilek Ünal ve Güzide Sarı da kaleme aldıkları kitapları okuyucuları için imzaladı.

Karma resim sergisi, 18 Şubat'a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.