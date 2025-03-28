Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı İçin İbadethanelerde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı İçin İbadethanelerde Temizlik Çalışması Başlattı

Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı İçin İbadethanelerde Temizlik Çalışması Başlattı

Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde cami ve cemevlerinde geniş çaplı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordine ettiği çalışmalarda, iç mekanlar, ortak kullanım alanları ve bahçe alanları temizleniyor.

28.03.2025 11:18  Güncelleme: 11:26
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Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar sadece cami ve cemevlerinin iç mekanlarını değil, ortak kullanım alanları, sık temas edilen yüzeyler ve çevredeki bahçe alanlarını kapsıyor. Toplumsal birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı bir dönem olan Ramazan ayında ibadethanelerin ziyaretçi sayısında belirgin bir artış gözlemlenirken, belediye ekipleri de Ramazan Bayramı'na hazırlık amacıyla hijyen standartlarını en üst düzeye çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında cami ve cemevlerinin her köşesinde detaylı temizlik yapılırken, özellikle ortak kullanım alanlarında ve yüzeye sık temas edilen bölgelerde dezenfeksiyon işlemleri özenle gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, Ramazan Bayramı için yapılan geniş çaplı temizlik ve hijyen hizmetlerinin vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı İçin İbadethanelerde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı İçin İbadethanelerde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
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