 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal Belediyesi Regaib Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Belediyesi Regaib Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı

Kartal Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında yüzlerce vatandaşa lokma ve kandil simidi ikramında bulundu. Başkan Gökhan Yüksel, tüm Kartallıların ve İslam aleminin kandilini kutlayarak huzur, barış ve bereket temennisinde bulundu. Lokma dağıtımı yapan ekipler, ilçenin en kalabalık noktalarına kurulan ikram araçlarıyla gün boyunca hizmet verdi.

Kartal Belediyesi Regaib Kandili\'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı
12.01.2024 - 13:44,
Abone Ol

Kartal Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında, yüzlerce vatandaşa hayır lokması ve kandil simidi ikramında bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tüm Kartallıların ve İslam aleminin kandilini kutlayarak huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Cevizli Tamirhane Merkez Camii, Soğanlık Kültür Merkezi karşısı, Yakacık Merkez Cami önü, Topselvi Kıbrıs Şehitleri Camii ve Cevizli Mehmet Akif Ersoy Camii önünde hazır bekleyen ikram araçlarında pişirilen sıcak lokmalar ve kandil simitleri,  cami cemaatine ve vatandaşlara ikram edildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları da lokma dağıtımı yapan ekiplere katılarak Başkan Gökhan Yüksel adına kandillerini kutladıkları vatandaşlara kandil simidi ve lokma ikramında bulundu.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin en kalabalık noktalarına kurulan ikram araçları, yoldan geçen ve ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere giden vatandaşlar için gün boyunca hizmet verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutlayarak, "Ramazan ayının habercisi Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcının; tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kartal Belediyesi, Regaib Kandili, Gökhan Yüksel, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Regaib Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi üyesi öldü ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi üyesi öldü
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:00:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Regaib Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement