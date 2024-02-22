Kartal Belediyesi Üç Projenin Açılışını Yapacak

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Kartal Belediyesi, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı'nın da aralarında bulunduğu üç projenin açılışını, 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Yalı Mahallesi Gündem Sokak'ta düzenleyeceği törenle yapacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in seçim bildirgesinde yer alan projeler, vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı'nın aralarında bulunduğu üç proje, 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Yalı Mahallesi Gündem Sokak'ta düzenlenecek törenle açılacak.

İlçenin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla projelendirilen Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi bünyesinde yer alan tiyatro salonu, dershane, sanat akademisi, kadın emeği gelişim ve üretim kursları, kütüphane, taziye evi ve Gezegen Kafe fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi; içinde yer alan 200 kişilik tiyatro salonuyla konser, tiyatro, konferans, eğitim seminerleri ve daha birçok kültürel hizmetler için oluşturulurken, yine ders çalışma alanlarının da olduğu Kartal'ın en büyük kütüphanesini bünyesinde barındırması açısından dikkat çekiyor.

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'nde bağımsız bir giriş kapısı bulunan taziye evi de hizmete açılacak alanlardan bir tanesi olacak. Yakını vefat eden kişilerin taziyelerini kabul edebilecekleri bir sosyal alan oluşturmak için devreye giren Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen taziye evi, yine üç mahalleye hizmet verecek. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi tüm bu fonksiyonların yanı sıra içinde yer alan vezneler, fuaye alanları, kadınlar için mesleki ve gelişim atölyeleri, çocuklar için sanat atölyeleriyle Kartallılar için tasarlandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in seçim vaatleri arasında yer alan ve "Gezegen" markası altında başlayan sosyal tesisleşme atılımının örneklerinden bir diğeri de bu merkez çatısı altında, tüm vatandaşların kullanımına sunulacak hizmetler arasındaki yerini aldı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde yepyeni bir kreşin daha açılışını yapacak. İki kattan oluşan kreş, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vermek için her detayı düşünülerek tasarlandı.

Çocukların trafik kurallarını uygulamalı öğreneceği, aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüşeceği Trafik Eğitim Parkı da yine toplu açılışlar kapsamında 24 Şubat Cumartesi günü hizmete açılıyor. Kartallı çocuklar, trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenebilecek.