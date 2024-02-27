Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi\'nde minikler robotları inceledi

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Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliği ile hayata geçirilen Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar, bu hafta kreşli minikleri ağırladı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören merkezi gezen Kartal'ın küçük mühendisleri, karmaşık teknolojiye sahip robotları incelemekle kalmadı, lego parçalarını kullanarak kendi küçük robotlarını da tasarladı.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minikler, kendileri için hazırlanan gezi ve eğitim programı kapsamında otobüslerle kreşlerinden alınarak öğretmenleri ile birlikte Makina Hangar'a getirildi. Eğitim masalarında geleceğin teknolojileri ile ilgili basitleştirilmiş sunumları izleyen minikler, burada gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK DÜNYASI İLE TANIŞTILAR

Küçükten büyüğe pek çok robot tasarımını inceleyen ve nasıl çalıştıkları ile ilgili bilgi alan minikler, çok karmaşık teknolojiye sahip büyük robotları da inceleme fırsatı buldu. Minikler ayrıca 3 D yazıcıları ve bunlardan çıkan parçaları da büyük bir merakla inceledi.

Bilime ve teknolojiye meraklı küçük öğrenciler, daha sonra atölyeye geçerek diledikleri fonksiyonları kazandırabilecekleri lego parçaları ile kendi tasarladıkları küçük robotlar yaptılar.

Kreş seviyesinden başlayarak, doktora öğrencilerine kadar farklı yaş gruplarını bilim, mühendislik ve teknolojiyle buluşturan merkezdeki inceleme ziyaretleri devam edecek.