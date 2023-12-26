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Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni Ziyaret Etti

Kartal Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde yer alan Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen gerçekleştirilen ziyarette, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan yer aldı. Ziyaret boyunca tüm yaşlılar ile uzun süre sohbet edilerek yeni yılları kutlandı. Daha sonra Kartal Belediyesi yöneticileri, tüm yaşlılara yeni yıl hediyelerini takdim etti.

Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi\'ni Ziyaret Etti
26.12.2023 - 11:05,
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Kartal Belediyesi, 2024 yılına sayılı günler kala, Hürriyet Mahallesi'nde yer alan Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni ziyaret etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen gerçekleştirilen ziyarette, Kartal Belediyesi Başkan YardımcısıDilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan yer aldı.

KARTAL BELEDİYESİ AİLESİ HER ZAMAN YANINIZDA

Ziyaret boyunca tüm yaşlılar ile uzun süre sohbet ederek yeni yıllarını kutlayan Dilek Kars, huzurevi sakinlerine Başkan Yüksel'in yeni yıl mesajını iletti. Başkan Yardımcısı Kars, şunları söyledi:

"Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün burada, Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına siz değerli büyüklerimizi ziyaret etmeye, yeni yılda beklenti ve talepleriniz nedir diye sormaya geldik. Bu güzel anı bizlerle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi ailesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.

"SİZLER, TOPLUMSAL HAYATIMIZIN EN KIYMETLİ HAZİNELERİSİNİZ"

Sizler toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerisiniz. Sizden öğrenecek, hatırlayacak ve değerlendirecek çok şeyimiz var. Sayın Başkanımız da sizlere sevgi, hürmet ve en güzel yeni yıl temennilerini ilettiler. Sizlerin yol göstericiliğinizde, bilgi ve tecrübeleriniz ışığında Kartal'a artı değer katacak proje ve hizmetler üreteceklerini söyledi ve hepinizin yeni yılını kutladı."

Daha sonra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, tüm yaşlılara yeni yıl hediyelerini takdim etti. Huzurevi sakinleri ise Kartal Belediyesi yöneticilerinin yeni yıl ziyareti karşısında mutlu anlar geçirdi.

Kaynak: ANKA
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