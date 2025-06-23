Kartal Belediyesi, YKS Sınavında Öğrencilere Destek Oldu

Kartal Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin ve ailelerin yanında yer aldı. Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınav maratonunda, Kartal'da sınav heyecanı yaşayan gençler için anlamlı bir destek sağlandı.

Üç oturum halinde düzenlenen TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavları süresince, Kartal Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki birçok okul önünde hazır bulundu. Kurulan stantlarda öğrencilere su, ıslak mendil gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kartal Belediyesi ekipleri tarafından verilen bu hizmet, sınav stresi yaşayan öğrenciler ve onları yalnız bırakmayan aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğrenciler ve veliler, sağlanan bu destek için Kartal Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini iletti. Ayrıca Kartal Belediyesi ekipleri de, Başkan Gökhan Yüksel'in selamlarını ve sınava giren tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, onların eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - İSTANBUL