Kartal'da Basın Emekçileri İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Kartal'da Basın Emekçileri İftar Yemeğinde Buluştu

Kartal\'da Basın Emekçileri İftar Yemeğinde Buluştu

Kartal'da geçmişte ve günümüzde görev yapan basın emekçileri Kartal Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Gazeteciler hasret giderdi.

29.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:07
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Kartal'da geçmişte ve günümüzde görev yapan basın emekçileri Kartal Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

1980 ve 1990'lı yıllardan başlayarak bünyesinden 3 ilçe daha çıkan Kartal'da, gerek adliye gerekse de bölge muhabirliği yapan pek çok basın emekçisinin yanı sıra günümüzde de aktif gazetecilik yapan pek çok isim iftar davetine katıldı. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda geçen iftar yemeğinde gazeteciler hasret giderdi.

Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilen iftar yemeğine, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Basın ve Yayın Müdürü Umut Veli Develi ile çok sayıda gazeteci katıldı. İftar yemeğinde konuşan Basın ve Yayın Müdürü Umut Veli Develi, "Başkanımız Gökhan Yüksel de aramıza katılacaktı, ancak son anda aldığımız bir cenaze haberi nedeniyle gelemedi. Uzun yıllar Kartal'da görev yapan ablalarımız, ağabeylerimizi yeniden burada görmekten onur duyduk" dedi. İftar yemeği çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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