Kartal'da 'Benimle Çıkar Mısın?' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Kartal'da 'Benimle Çıkar Mısın?' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kartal\'da \'Benimle Çıkar Mısın?\' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mart ayı etkinlikleri çerçevesinde 'Benimle Çıkar Mısın?' adlı tiyatro oyunu, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. İstanbul Mizah Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyun, kadrosu ve komik temasıyla dikkat çekti.

26.03.2025 15:39  Güncelleme: 15:43
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Mart ayı kültür etkinlikleri kapsamında Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde 'Benimle Çıkar Mısın?' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İstanbul Mizah Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Aziz Er'in yazdığı Bülent Gülbahar'ın ise yönettiği 'Benimle Çıkar Mısın?' adlı tiyatro oyunu Kartal seyircisinden tam not aldı. Afşin Akay ve Kuday Şahan'ın rol aldığı tek perdelik oyun, izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, oyuncuların performansları göz doldurdu.

Pandemi döneminde evden çalışan genç bir reklam yazarı ile arıza için eve gelen bir tesisatçının arasında yaşanan tanışma ve sonrasında gelişen komik çatışmaları konu edinen oyun, seyirciyi ilk dakikadan itibaren etkisi altına aldı ve oyun salondan büyük alkış aldı. Oyunun sonunda ise Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Gizem Atmaca sahneye çıkarak oyunculara ve oyunun yönetmenine teşekkür ederek günün anısına Kartal heykelciği takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da 'Benimle Çıkar Mısın?' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

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