Kartal'da Kadınların Dayanışma ve Ekonomik Güçlenme Projesi: 2. El Pazarı - Son Dakika
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Kartal'da Kadınların Dayanışma ve Ekonomik Güçlenme Projesi: 2. El Pazarı

Kartal\'da Kadınların Dayanışma ve Ekonomik Güçlenme Projesi: 2. El Pazarı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Atma, Sat! 2. El Pazarı' etkinliği, kadınları bir araya getirerek sürdürülebilir tüketimi teşvik ediyor. 30 Ocak'a kadar devam eden etkinlikte, ikinci el ürünler satışa sunuluyor ve kadın girişimciliği destekleniyor.

30.01.2025 11:36  Güncelleme: 11:42
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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Atma, Sat! 2. El Pazarı" etkinliği, Kartallı kadınları bir araya getirdi. 30 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek olan etkinlikte kullanmadıkları eşyaları satışa sunarak ekonomiye kazandıran kadınlar, sürdürülebilir tüketimi teşvik ederken bir yandan da toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

29-30 Ocak tarihlerinde Kartal Belediyesi Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda düzenlenen organizasyonda, ikinci el giysi, oyuncak, ev eşyası, aksesuar ve kitap gibi ürünler satışa sunuluyor. Kartal Belediyesi söz konusu etkinlik ile kadın girişimciliğini desteklemenin yanı sıra; kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe atılmasının yerine yeniden değerlendirilmesini, ekonomik döngüye katkı sağlamayı ve sürdürülebilir tüketim alışkanlığı oluşturmayı hedefliyor.

Etkinliğe Kartallı vatandaşlardan yoğun ilgi

Sürdürülebilir tüketim alışkanlığının güzel bir örneğine sahne olan Organik Etkinlik Çadırı'na giderek kadınlara destek olan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, stantları tek tek gezip kadınlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinden itibaren pazara akın eden Kartallı kadınlar, tezgahlarda hem satış yaptı hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılanlar, bu pazarın sadece ekonomik bir alışveriş noktası olmadığını, aynı zamanda kadın dayanışmasını güçlendiren, sosyal bağları kuvvetlendiren ve israfın önüne geçen önemli bir proje olduğunu vurguladı. Çevre dostu alışverişin teşvik edilmesi gerektiğini belirten katılımcılar, bu tür organizasyonların daha sık düzenlenmesini istediklerini ifade etti. Kartal Belediyesi, kadınları ekonomik anlamda desteklemeye ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da Kadınların Dayanışma ve Ekonomik Güçlenme Projesi: 2. El Pazarı - Son Dakika

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