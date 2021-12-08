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Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi - Son Dakika

Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi

08.12.2021 10:58
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çocukların yönetime katılmaları amacıyla ilçede her mahalleyi temsilen bir çocuğun görev aldığı Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'ni hayata geçirmesinin ardından artık ilçede çocuklarda söz sahibi oluyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çocukların yönetime katılmaları amacıyla ilçede her mahalleyi temsilen bir çocuğun görev aldığı Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'ni hayata geçirmesinin ardından artık ilçede çocuklarda söz sahibi oluyor.

Kartal Belediyesi, ilçedeki 15 kreşiyle çocukların eğitim ve öğretimine destek verirken, 20 mahallesi bulunan Kartal'da her mahalleyi temsilen bir çocuğun görev aldığı Çocuk Meclisi ile de örnek bir projeye imza atmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 2. Dönem 1. Oturumunda alınan kararlar gereği Kartal'da yapılan parklarda çocuklara da söz hakkı tanındı. Söz konusu kararlar gereği Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne açılan talep doğrultusunda Yukarı Mahalle'de bulunan Adile Naşit Kreşi'ne devam eden öğrencilere hayallerindeki parkın nasıl olması gerektiği soruldu.

Çocukların hayal ettikleri park gerçeğe dönecek

Hayallerindeki parkı arkadaşlarıyla beraber çizmeye davet edilen kreş öğrencilerine, projeksiyon ile var olan tasarımlar gösterildi. Çocukların çizimlerini yapacakları masalara da farklı renkler ve desenlerin olduğu basılı görseller konuldu. Parkların zemin renkleri, desenleri ve yapılacak oyuncaklar konusunda Adile Naşit Kreşi öğrencilerinin farklı fikirleri alındı. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklar zaman zaman görevlilere sorular sorarak nasıl bir park istediklerini çizerek ve boyayarak anlattılar. Çocukların çizip boyadıkları park tasarımları, küçük notlarla birlikte daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınarak toplandı. Çizim yapan çocuklardan biri olan Yiğit Eymen Küçük, "Arkadaşlarımla birlikte hayallerimizi çizdik. Şimdi hayalimdeki parkta oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi
Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Adile Naşit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal'da kreş öğrencileri parkların yapımında söz sahibi - Son Dakika


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