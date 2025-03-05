Kartalkaya Yangınında Kaybedilen Alya\'nın Son Videosu

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Bolu'daki Kartalkaya'daki otel yangınında annesiyle birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Alya'nın tatile gitmeden hemen önce arkadaşına, "Çok şanslıyız. Grand Kartal'da yer varmış ve bizde otele rezervasyon yaptırdık. Bizde kayak tatiline gideceğiz" diyerek çektiği video ortaya çıktı.

İzmir'de yaşayan Hilmi Altın (42), 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında eşi diş hekimi Kübra Tonguç (41) ve kızı Alya'yı kaybetti.

Alya'nın son videosu ortaya çıktı

Hilmi Altın'ın evlat ve eş acısı sürerken kızı Alya'nın tatile gitmeden önce arkadaşına attığı video mesaj ortaya çıktı. Alya'nın mesajda, "Çok şanslıyız. Grand Kartal'da yer varmış ve bizde otele rezervasyon yaptırdık. Bizde kayak tatiline gideceğiz. Ayrıca Banu ablam Derin'in ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışacak. Birlikte tatile gidiyoruz" dediği görüldü. - İZMİR