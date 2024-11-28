Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'dan Gençlere Yatırım Vurgusu - Son Dakika
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Yerel

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'dan Gençlere Yatırım Vurgusu

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman\'dan Gençlere Yatırım Vurgusu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 'Biz Bize Gençlik Buluşmaları' kapsamında gençlerle bir araya gelerek onların istek ve ihtiyaçlarını dinledi. Geleceği gençlerin şekillendireceğini vurgulayan Kocaman, gençler için yapılan projeleri anlattı.

28.11.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençler bizim geleceğimiz, hepimiz bir gün bayrağı onlara devredeceğiz. Onları dinleyerek, anlayarak geleceğimizi şekillendirmeye, sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz Bize Gençlik Buluşmaları" kapsamında Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kocaman, "Bu buluşmalar sayesinde gençlerimizin istek ve ihtiyaçlarını dinliyor, onlar için doğru ve güzel işler yapıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, hepimiz bir gün bayrağı onlara devredeceğiz. Onları dinleyerek, anlayarak geleceğimizi şekillendirmeye, sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kartepe Belediyesi olarak gençlere yönelik çalışmalarını anlatan Kocaman, daha sonra Fevziye Tezcan MTAL öğrencilerinin gelecek hayallerini, isteklerini ve meslek tercihlerini dinleyerek, kariyer yollarından bahsetti.

" Kocaeli'nin en çok göç alan ilçesi Kartepe'dir" diyen Kocaman, "Bu da, temel yerel yönetim ihtiyaçlarının aynı hızla artacağı anlamına gelmektedir. Geniş bir coğrafyaya sahibiz. İSU ve SEPAŞ tarafından dev altyapı yatırımları yapılıyor. Bugün bunun değeri anlaşılmayabilir ama gelecek için çok önemli. Genç Akademilerimiz, ücretsiz İngilizce kurslarımız, 1000 metrekarelik modern kütüphanemiz, Maşukiye Kapalı Spor Salonumuz, eğitici ve eğlenceli gençlik kamplarımız ve daha niceleri hepsi sizin için. Bunlar önemli fırsatlar, hepsinden faydalanın" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'dan Gençlere Yatırım Vurgusu - Son Dakika

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