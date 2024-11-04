Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 'Biz Bize' gençlik buluşmaları kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelerek, yaptıkları robotik çalışmalar hakkında bilgi aldı ve onlara cesaret verdi. Gençlerin geleceği için önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, her zaman desteklerinin süreceğini belirtti.

04.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz Bize" gençlik buluşmaları kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle konferans salonunda buluşan Başkan Mustafa Kocaman, yapılan robotik çalışmalarını inceleyerek tebrik etti. "Başarılarınız daim olsun" diyen Kocaman, "Her zaman sizlerin yanınızdayım. Yeter ki bu işe zaman ayırın. Çok güzel olmuş. Çok daha büyük işler başaracaksınız. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

"Hayatımın her alanında gençlerle birlikte oldum"

Yapılan yatırımları anlatan Kocaman, Kartepe'de birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Hedefinize ulaştığınız zaman ülkenize hizmet etmek amacınız olsun. Hayatımın her alanında gençlerle birlikte oldum. Gençlere yaptığımız yatırımlar çok önemlidir. 2019 yılında Genç Akademi'yi kurmaya karar verdim. Gençlerimizin ücretsiz İngilizce öğrenmesi için Genç Akademi'yi hayata geçirdik. Binlerce gencimiz bu kurslar sayesinde hayata donanımlı başlıyor. Buradan faydalanan gençlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

"İmkanlarınız çok"

Salondaki öğrencilerin, geleceklerine şekil verecekleri yaşta olduklarını dile getiren Kocaman, "Ne mutlu ki bizim zamanımızda sahip olmadığımız imkan ve fırsatlar size sunulmuş durumda. Güçlü bir sosyal devlet, halkının özellikle gençlerin her zaman yanındadır. Vatan, millet, bayrak sevgisi ve sorumluluğu bilen çocuklarsınız. Yarın öbür gün bu millete hizmet eden işler yaptığınızda söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Kendinizi sevin ve gurur duyun" ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Kocaman'a karakalem portre çalışmasını hediye edilmesi ve toplu hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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