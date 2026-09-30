Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika
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Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

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Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
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Kartepe'de sağanak yağışın ardından Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, etkilenen mahallelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarını inceledi. Belediye ekipleri ilçe genelinde teyakkuzda beklerken acil müdahale gerektiren bölgelere iş makineleri ve personel sevk edildi.

Kartepe'de etkili olan sağanak yağışın ardından Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, olumsuzluk yaşanan bölgelerdeki çalışmaları yerinde inceledi. Belediye ekipleri, gelen ihbarlara karşı ilçe genelinde teyakkuz halinde bekliyor.

Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren ilçe genelinde saha kontrollerini artıran Kartepe Belediyesi ekipleri, müdahaleye ihtiyaç duyulan noktalarda çalışma başlattı. İhbar ve talepler değerlendirilerek acil müdahale gerektiren bölgelere iş makineleri ve personel sevk edildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek yürütülen su tahliye ve temizlik çalışmaları hakkında sahadaki ekiplerden detaylı bilgi aldı.

"Etkiler tamamen ortadan kalkana kadar sahadayız"

İncelemelerinin ardından yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kocaman, "Kartepe'mizde etkili olan yoğun yağışın ardından ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yağıştan etkilenen noktaları tek tek kontrol ediyor, gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Yağışın etkileri tamamen ortadan kalkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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