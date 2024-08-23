Kartepe Belediyesi Çepni Mahallesi\'nde İmar Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kartepe Belediyesi'nin uygulama imar planları tamamlanan bölgelerdeki imar çalışmaları devam ediyor. Çepni Mahallesi imar uygulaması çalışması 30 gün süreyle askıya çıktı.

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla tamamlanması için imar uygulamaları (şuyulandırma) çalışmalarına devam ediyor Çepni Mahallesi'nde muhtelif parselleri kapsayan çalışma 30 gün süreyle askıda kalacak. Çepni Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif parselleri kapsayan imar uygulama bölgesinde 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde imar uygulaması (Şuyulandırma) işi ilgili kanun, Yönetmelik ve Encümen Kararı gereği 19.08.2024 ila 17.09.2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda askıya çıkartıldı. - KOCAELİ