Kartepe Belediyesi Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı

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Kartepe Belediyesi 9 günlük Kurban Bayramı tatili hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde bayram süresince belediye ekipleri görev başında olacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ibadethaneler, park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak bayrama hazır hale getirdi. Çalışmalar kapsamında 32 mahalle geneli, 194 park alanı, 212 cadde, 52 mezarlık alanı, 84 okul alanı, 99 cami bahçesi ve 45 Kur'an-ı Kerim Kursu'nda temizlik, bakım ve peyzaj düzenlemeleri tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bayram öncesi 16 kamyon 12 iş makinesi 42 personel ile arife gününe kadar moloz ve iri hacimli atıkları toplayacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 14.00 itibariyle kurbanlık hayvan atıklarını toplayıp bertaraf ederek, çevre sağlığı ve temizliğini sağlayacaklar. Ekipler bayram süresince de hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı münasebetiyle Köseköy Merkez, Ataşehir ve Maşukiye Pazarları arife günü hizmet verecek.

Kurban yakalama timi

Kartepe Belediyesi bünyesinde kaçan kurbanları yakalamak için kurulan kurban yakalama timi ihbarlarla hizmet verecek. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner hekim ile 8 personelin yer aldığı 9 kişilik tim Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. - KOCAELİ