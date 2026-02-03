Kartepe Belediyesi şehit yakınları ve gazileri ağırladı

Kartepe Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlediği kahvaltı programında, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi üyelerini misafir etti.

Kartepe Belediyesi Kahvaltı Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Dernek Başkanı Şaban Arlı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Yardımcısı Akyüz, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı. Bu tür buluşmaların vefa borcunun bir gereği olduğunu belirten Akyüz, belediye olarak her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı ise misafirperverliklerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti. Belediyenin hizmet kalitesinden ve yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getiren Arlı, "Böylesine uyumlu ve özverili bir ekiple Kartepe'ye değer kattığınız tüm çalışma arkadaşlarınıza camiamız adına teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ