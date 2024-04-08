Kartepe Belediyesi Yeni Dönem Meclis Toplantısı Yapıldı

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Kartepe Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, meclis toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "Hepiniz hoş geldiniz, öncelikle hayırlı olsun. Rabbim hiçbirimizi mahcup etmesin. İnşallah bu dönem hemşehrilerimize güzel hizmetlere vesile oluruz. Halkımızın iradesi başımızın üstenedir. Halkımızın tercihi ile meclisimiz bu şekilde teşekkül etti. Sizler adına halkımıza gönülden, yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Meclis toplantısında 1. Başkan Vekilliğine Orhan Akyüz, 2. Başkan Vekilliğine Erol Yılmaz, Meclis Asil Katip üyeliğine Eda Açıkyol ve Elif Durmuş, yedek katip üyeliklerine Bilal Karslı ve Hakan Özçelik seçildi. Encümen üyeliklerine ise Ahmet Özüer, Erol Yılmaz ve Hulusi Aktop yapılan gizli oylama ile seçildi.

Komisyonlar belirlendi

Meclis gündeminde yer alan İhtisas Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. İmar Komisyonuna Enes Aydınlı, Eda Açıkyol, Bilal Karslı, Sedat Topal İkram Demci; Plan ve Bütçe Komisyonuna Zafer Turhan, Selçuk Kösemen, Erol Yılmaz, Kadir Keskin, Serkan Altıntaş; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Elif Durmuş, Murat Sağlam, Selçuk Kösemen, Oktay Kösem, Sefa Çelebi; Çevre Komisyonuna Hakan Özçelik, Sedat Bal, Bilal Karslı, Zeki Karakadılar, Oktay Kösem; Çeşitli İşler Komisyonuna Mahir Tutak, Ahmet Güngörmez, Bahri Özdemir, Serkan Altıntaş, Zeki Karakadılar; Sosyal Hizmetler Komisyonuna Ali Karakaş, Hulisi Aktop, Hüseyin Şimşek ve Ebru Önal Çetinkaya seçildi.

Birlik üyeleri seçildi

Meclis gündeminde yer alan Marmara Belediyeler Birliği'ne Hakan Özçelik ve Mahir Tutak; Tarihi Kentler Birliği'ne Erol Yılmaz ve Hulusi Aktop; Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği'ne Selçuk Kösemen, Hüseyin Şimşek, Enes Aydınlı oy çokluğu ile seçildi. - KOCAELİ