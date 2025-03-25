Kartepe\'de 7. Sınıf Öğrencileri Arasında Hadis Ezberleme Yarışması Düzenlendi

Kartepe'de 7. sınıf öğrencileri arasında "40 Hadis Ezberleme Yarışması" büyük bir heyecanla düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere scooter, dizüstü bilgisayar ve tablet verilecek.

Kartepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, 7. sınıf öğrencilerine yönelik "Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak" ismiyle hadis ezberleme yarışması organize edildi. Bu yarışmada, öğrencilere Hz. Muhammed'in öğütlerini daha yakından öğrenme ve güzel ahlakı hayatlarına kazandırma fırsatı sunulurken, belirlenen 40 hadisin ezberlenmesi teşvik edildi. Kartepe Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen sınav, 21 farklı ortaokuldan gelen toplam 60 öğrencinin katılımıyla büyük heyecan ve tatlı rekabet ortamında gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansları ve sınavdaki başarı durumlarının değerlendirilmesi ise ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan komisyon tarafından titizlikle yapılacak. Yarışma bitiminde Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Enes Emengen, çocuklara çeşitli armağanlar sundu. Düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini yarın saat 11.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda alacak. Birinciyi scooter, ikinciyi dizüstü bilgisayar ve üçüncüyü tablet bekliyor. - KOCAELİ